На Малой Балканской обнаружили небезопасную свалку со стройотходами

Представители надзорного ведомства разыскивают организаторов незаконного сброса мусора на юге Петербурга.

Во Фрунзенском районе Петербурга инспекция Росприроднадзора обнаружила несанкционированную свалку с твердыми бытовыми и пищевыми отходами, строительными материалами. Гора мусор анаходилась около 51 дома по малой Балканской улице. По данным специалистов, на территории также нашли пресс-компактор, который нужен для уплотнения отходов и грузовой трактор.

Экспертная комиссия отметила, что создатели свалки работают небезопасный способом. На данный момент деятельность объекта проверяется. К ситуации подключены сотрудники отдела правоохранительных органов по экономической безопасности.

Фото: Piter.tv