На МКАДе столкнулись семь автомобилей

Информация о пострадавших уточняется.

На Московской кольцевой автомобильной дороге столкнулись семь автомобилей. Об этом рассказали представители столичного Департамента по транспорту. Специалисты написали об этом в Telegram-аккаунте. В настоящее время автомобильная авария затруднила движение приблизительно на 1,6 километра.

На 53-м километре МКАД, перед Можайским шоссе, столкнулись 7 машин. Занята крайняя левая полоса. Движение затруднено на 1,6 километра. пресс-служба Дептранса Москвы

На набережной Макарова Lexus не вписался в поворот.

Фото: Telegram/Дептранс. Оперативно

