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На МКАДе столкнулись семь автомобилей
Сегодня, 11:50
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На МКАДе столкнулись семь автомобилей

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Информация о пострадавших уточняется.

На Московской кольцевой автомобильной дороге столкнулись семь автомобилей. Об этом рассказали представители столичного Департамента по транспорту. Специалисты написали об этом в Telegram-аккаунте. В настоящее время автомобильная авария затруднила движение приблизительно на 1,6 километра.

На 53-м километре МКАД, перед Можайским шоссе, столкнулись 7 машин. Занята крайняя левая полоса. Движение затруднено на 1,6 километра.

пресс-служба Дептранса Москвы

На набережной Макарова Lexus не вписался в поворот.

Фото: Telegram/Дептранс. Оперативно
 

Теги: мкад, москва
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня, ДТП, Происшествия,

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