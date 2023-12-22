На МКАД столкнулись несколько автомобилей

В результате инцидента погиб водитель Citroen.

На 21-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. Водитель автомобиля MAN с полуприцепом совершил наезд на остановившийся из-за поломки Citroen. От удара легковушка наехала на мужчину, а затем столкнулась с еще одним автомобиля.

В результате инцидента погиб водитель Citroen. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали, что произошло ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно