На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На 21-м километре МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Инцидент произошел в ночь на 27 февраля. Водитель автомобиля MAN с полуприцепом совершил наезд на остановившийся из-за поломки Citroen. От удара легковушка наехала на мужчину, а затем столкнулась с еще одним автомобиля.
В результате инцидента погиб водитель Citroen. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщали, что произошло ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве.
Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно
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