Произошло ДТП напротив здания Счетной палаты в Москве

Пострадали два человека.

Легковой автомобиль врезался в дорожный разделитель в российской столице. Смертельная авария произошла на Смоленском бульваре, около здания Счетной палаты, вблизи здания под номером 1/2. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360". Согласно информации от СМИ. Есть сведения о двух пострадавших. Травмированные были госпитализированы. В настоящее время официальных комментариях о произошедшем нет. Представители СМИ опубликовали в социальных сетях видеозапись с места событий. В кадре оказалось выбитое переднее колесо транспортного средства. Заметно, что поврежденный разделитель оказался сплющен.

Пострадавших зажало в машине. Кроме того, произошел разлив топлива. Однако реанимационные мероприятия не помогли. заявление телеканала "360"

В Липецкой области произошло возгорание в одном из цехов НЛМК.

Фото и видео: телеканал "360"