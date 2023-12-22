В Липецкой области произошло возгорание в одном из цехов НЛМК

Сведений о пострадавших нет.

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошло возгорание. Соответствующей информацией с подписчиками поделился глава Липецкой области Игорь Артамонов через Telegram-канал. Российский чиновник отметил, что к текущему моменту пламя потушено экстренными службами, никто в результате инцидента не пострадал. Он добавил, что согласно непроверенным сведениям, причиной пожара мог стать упавший беспилотник. Сейчас спецслужбы проверяют эти данные, а также опубликованные в социальных сетях видеоролики. Все профильные структуры приведены в режим максимальной готовности.

Угроза выброса опасных веществ отсутствует. Игорь Артамонов, глава региона

В пресс-службе НЛМК на странице "Вконтакте" уточнили, что возгорание произошло на площади в два квадратных метра на территории коксохимического производства. Пламя вспыхнуло около 01:40 часа в ночь на 24 февраля.

На Новоприозерском шоссе сгорел грузовой автомобиль. На месте ДТП образовалась пробка.

Фото и видео: Telegram / BAZA