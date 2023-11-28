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На МКАД фура перегородила четыре полосы движения из пяти

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Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На МКАД произошло ДТП с участие фуры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября на внешней стороне 40-го километра МКАД. Фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Позднее движение на месте ДТП восстановили.

Ранее мы сообщали, что в Ялте полицейские привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: дтп, мкад, москва, фура
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП,

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