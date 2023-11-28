На МКАД фура перегородила четыре полосы движения из пяти

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

На МКАД произошло ДТП с участие фуры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Инцидент произошел в ночь на 28 ноября на внешней стороне 40-го километра МКАД. Фура врезалась в отбойник и перегородила почти всю проезжую часть. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Позднее движение на месте ДТП восстановили.

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