На Луначарского мужчина угрожал женщине в машине мусоркой и наказанием свыше

Дорожный конфликт произошел на проспекте Луначарского в понедельник, 28 августа. мужчина по неизвестным причинам угрожал женщине-водителю.

Непонятный инцидент произошел около полудня в понедельник, 28 августа. Прохожие сняли на видео мужчину, который угрожает и агрессивно разговаривает с женщиной в машине на проспекте Луначарского.

На видео заметно, что у автомобиля под колесами лежит поддон. Видимо, это мешало участнице конфликта уехать. Более агрессивный участник конфликта на видео много угрожает своему оппоненту. Он кричал нецензурные угрозы, а также обещал наказание от высших сил. Мужчина даже пытался схватить мусорный контейнер. Но тот оказался слишком тяжелым и донести до машины у него не хватило сил. Он также подходил к машине, продолжая громко ругаться.

Piter.tv пришлось полностью убрать звук с видео, так как на нем было много нецензурной лексики и оскорблений.

Очевидцы сообщают, что конфликт начался из-за очереди в магазине. Но точных причин этой ссоры узнать будет трудно. Когда к остановке подошел трамвай, мужчина уехал на нем. Женщина осталась на месте.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург