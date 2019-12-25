На Литейном завершился капремонт фасада дома в саду Сен-Жермен

В Фонде уточнили, что подобрали необходимый состав декоративных элементов и балясин, который совпадает с историческим.

На Литейном проспекте завершили аварийно-восстановительные работы в доме №46. Работники отремонтировали 29 балконов. В мастерской для них изготовили 500 уникальных балясин. Об этом рассказали в Фонде капитального ремонта.

Также специалисты заменили декоративные кронштейны и железобетонные плиты части балконов, устройство изоляции. В Фонде уточнили, что подобрали необходимый состав декоративных элементов и балясин, который совпадает с историческим. Рабочим осталось устранить лишь несколько мелких замечаний. По программе "Наследие" планируется провести комплексную реставрацию фасада здания.

Дом в саду Сен-Жермен построили в 1905 году. На одной из стен написано "Domus propria Domus optima", что в переводе с латинского означает "Свой дом — лучший". Известно, что во дворе дома в 1980 годах собирался Ленинградский рок-клуб. Позднее сад с фонтаном получил название Сен-Жермен.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Петербурга