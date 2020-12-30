На Литейном столкнулись две иномарки

Очередной невнимательный водитель остановил движение трамваев.

Днем в среду, 30 декабря, на Литейном проспекте у улицы Белинского столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях.

Позже в редакцию Piter.TV поступила видеозапись с места происшествия: камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. Видно, что водитель "Убера" не удостоверился в безопасности своего маневра, выехал на перекресток для левого поворота в тот момент, когда к перекрестку на большой скорости приблизился встречный автомобиль. Был ли кто-то в салоне такси, кроме водителя, неизвестно. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на Петроградке с эвакуатора съехала машина.

Видео: Piter.TV