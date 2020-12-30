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На Литейном столкнулись две иномарки

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Очередной невнимательный водитель остановил движение трамваев.

Днем в среду, 30 декабря, на Литейном проспекте у улицы Белинского столкнулись две иномарки, сообщили очевидцы в соцсетях. 

Позже в редакцию Piter.TV поступила видеозапись с места происшествия: камеры наблюдения зафиксировали момент аварии. Видно, что водитель "Убера" не удостоверился в безопасности своего маневра, выехал на перекресток для левого поворота в тот момент, когда к перекрестку на большой скорости приблизился встречный автомобиль. Был ли кто-то в салоне такси, кроме водителя, неизвестно. Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что на Петроградке с эвакуатора съехала машина.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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