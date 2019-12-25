На Литейном проспекте завершился ремонт фасадов дома Мурузи

В разное время здесь жили Дмитрий Мережковский с Зинаидой Гиппиус, Даниил Гранин, Иосиф Бродский.

Фасады дома Мурузи на Литейном проспекте капитально отремонтировали, поручение губернатора в срок выполнил Фонд капитального ремонта, сообщили в пресс-службе Смольного 3 апреля.

В работу дом-памятник передали прошлой весной, и ремонт должен был завершиться в минувшем январе, однако выполнению работ в срок помешали найденные серьезные проблемы в несущих конструкциях. Специалисты нашли сквозные трещины по всей высоте здания: они возникли из-за перепланировки одной из квартир. Появилась угроза обрушения архитектурного памятника, поэтому эксперты срочно разработали дополнительные мероприятия для спасения строения.

Отмечается, что непростой оказалась реставрация лепного декора – его воссоздавали по историческим образцам. Также во время ремонта заменили карнизный свес и установили шесть дубовых дверей, часть из которых отреставрировали, а часть – также воссоздали.

Доходный дом князя Мурузи построили в 1874 году, в разное время здесь жили Дмитрий Мережковский с Зинаидой Гиппиус, Даниил Гранин, Иосиф Бродский. В начале 20-х годов прошлого века в доме создали петроградский Дом поэтов по инициативе Николая Гумилева.

Ранее мы писали, что реставрация металлических элементов памятника Николаю I потребует более 36 млн руб.

Фото: Википедия