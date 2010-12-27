На Лиговском в жилом доме обрушилось межэтажное покрытие

Прокуратура занялась проверкой происшествия.

На Лиговском проспекте в жилом доме произошло обрушение межэтажного перекрытия. Об этом сообщает старций помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеевна.

На данный момент прокуратура Фрунзенского района организовала проверку по факту обрушения потолка между чердаком и нежилым помещением в доме №202, 1903 года постройки. Пострадавших во время происшествия не было.

Известно, что прокуратура займётся проверкой деятельности обслуживающей здание управляющей компании ООО "Жилкомсервис 1 Фрунзенского района" и даст оценку действиям ответственных должностных лиц.

По результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования. Говорится в сообщении

В МЧС заверили, что угрозы для проживающих нет.

Фото: pixabay