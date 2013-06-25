Девушку госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

На Лиговском проспекте на голову петербурженке упал кирпич. Об этом Piter.tv сообщил источник в эстренных службах.

Инцидент произошел вечером 30 июня. С дома №202 по Лиговскому проспекту на голову прохожей упал кирпич. Отмечается, что на четвертом этаже жилого здания ведутся строительные работы.

В результате происшествия 39-летнюю петербурженку госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. В настоящий момент выясняются детали инцидента.

Ранее мы писали, что на голову женщине в переулке Пирогова упала плитка с фасада.

Фото: скриншот Google Maps