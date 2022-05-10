На Лесном проспекте из окна вывалилась 5-летняя девочка

Пострадавшая осталась жива.

В Выборгском районе Петербурге накануне, 9 мая, произошел несчастный случай. Из окна шестого этажа квартиры на Лесном проспекте вывылилась маленькая девочка. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Малышка осталась жива. Ее госпитализировали в Детскую городскую больницу № 19 имени Раухфуса. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и множество переломов.

Известно, что в момент падения с пострадавшей находилась в одном доме бабушка, женщина вышла из комнаты на несколько минут. Отметим, что ребенок растет в благополучной семье, родители на специализорoванных учетах не состоят, отец маленькой пациентки работает кладовщиком, мама - безработная.

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Фото: Piter.tv