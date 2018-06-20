На Леонтьевском мысе благоустроили набережную по Малой Невке

Петербург получил облагороженную территорию без городских вливаний.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга появилась еще одна благоустроенная территория. Застройщики оборудовали прогулочную зону с экологичной парковкой, уличными фонарями, причалом, спуском к воде Малой Невки, а также обустроили тротуары и газон. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

По данным изданиям, общая протяженность обновленного пространства составила около 500 метров. Расходы на строительство поступили от частного инвестора, городской бюджет не был привлечен. Застройщик отметил, что в будущем на Леонтьевском мысе появится Стрелка Петроградской стороны, которую обеспечат зоной отдыха, детским и спортивными площадками, мозаичным сквером. Последний арт-объект будет представлен в виде карты Европы. Желающие смогут забраться на него и увидеть город сверху на смотровой площадке.

Также на территории будет создано водное такси, которое будет курсировать от причала и до пирса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском острове. Маршрут составит около трех минут.

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