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На Леонтьевском мысе благоустроили набережную по Малой Невке
Сегодня, 10:59
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lesjasap

На Леонтьевском мысе благоустроили набережную по Малой Невке

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Петербург получил облагороженную территорию без городских вливаний.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга появилась еще одна благоустроенная территория. Застройщики оборудовали прогулочную зону с экологичной парковкой, уличными фонарями, причалом, спуском к воде Малой Невки, а также обустроили тротуары и газон. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

По данным изданиям, общая протяженность обновленного пространства составила около 500 метров. Расходы на строительство поступили от частного инвестора, городской бюджет не был привлечен. Застройщик отметил, что в будущем на Леонтьевском мысе появится Стрелка Петроградской стороны, которую обеспечат зоной отдыха, детским и спортивными площадками, мозаичным сквером. Последний арт-объект будет представлен в виде карты Европы. Желающие смогут забраться на него и увидеть город сверху на смотровой площадке.

Также на территории будет создано водное такси, которое будет курсировать от причала и до пирса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском острове. Маршрут составит около трех минут.

Ранее Piter.tv писал о том, что  члены Совета директоров производственной сферы подвели итоги минувшего года и рассказали про планы на текущий.

Фото: Pixabay.com

Теги: благоустройство территории, леонтьевский мыс, набережная вдоль малой невки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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