Видео: члены Совета директоров производственной сферы подвели итоги минувшего года и рассказали про планы на текущий

Обсуждение состоялось в рамках общего собрания Совета.

Сегодня в малом здании Совета депутатов состоялось собрание директоров производственной сферы. На встрече члены Совета обсудили итоги развития экономики Выборгского района за минувший год и озвучили основные проекты развития на 2019 год.

Так, в 2018-2019 гг. Совет провел 9 заседаний, на которых поднимались важные для района вопросы и обсуждались пути их решения.

Среди основных тем - подготовка кадров для средних и высших учебных заведений, обеспечение благоприятного инвестиционного климата, работа муниципального центра поддержки предпринимательства, подготовка к обновлению кадастровых цен на земли поселений, взаимодействие организаций с медицинскими учреждениями, импортозамещение, регистрация предприятий малого бизнеса и отчетность по новому законодательству, благоустройство городской среды, состояние дорог и многие другие.

В завершение собрания прошла ротация членов Совета и довыборы в состав Совета директоров производственной сферы.

Видео: Piter.TV