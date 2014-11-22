  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Ленобласть надвигается снегопад
Сегодня, 11:09
250
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Ленобласть надвигается снегопад

0 0

Водителей предупредили о сильной гололедице.

В Ленобласти сегодня, 4 декабря, ожидается метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

На западе Ленобласти синоптики обещают сильный снег. Осадки будут в регионе и в понедельник. Дороги Ленобласти покроются льдом. 

Спасатели напомнили местным жителям о высоком риске ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, авиапроисшествий. Население попросили соблюдать осторожность и внимательность. На дорогах важно не нарушать скоростной режим.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Петербурге выпадет снежная крупа.

Фото: Pxhere

Теги: мчс, погода, прогноз погоды, снегопад в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии