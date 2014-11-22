На Ленобласть надвигается снегопад

Водителей предупредили о сильной гололедице.

В Ленобласти сегодня, 4 декабря, ожидается метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

На западе Ленобласти синоптики обещают сильный снег. Осадки будут в регионе и в понедельник. Дороги Ленобласти покроются льдом.

Спасатели напомнили местным жителям о высоком риске ДТП, происшествий и аварий на железнодорожном транспорте, авиапроисшествий. Население попросили соблюдать осторожность и внимательность. На дорогах важно не нарушать скоростной режим.

Ранее на Piter.tv: сегодня в Петербурге выпадет снежная крупа.

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