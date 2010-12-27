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В Ленобласти ожидаются ливни с градом, грозой и порывистым ветром
Сегодня, 15:33
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nastya960
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В Ленобласти ожидаются ливни с градом, грозой и порывистым ветром

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Синоптики предвещают ухудшение погоды в течение двух дней.

В ближайшие два дня под Петербургом погода немного испортится. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ

Так во вторник, 11 сентября, на западе 47 региона местами пройдут ливни и грозы, ночью и утром на дорогах будет небольшой туман. В среду, 12 сентября, в некоторых районах Ленинградской области ожидаются ливни, гроза, днем даже возможен град, порывы ветра местами могут достигть 15-20 метров в секунду. 

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в сентябре. Первый месяц осени будет теплее обычного, примерно, на 1-3 градуса выше нормы.

Фото: pixabay.com

Теги: гроза , ленобласть , ливень , погода
Категории: Лента новостей Новости СПб

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