В Ленобласти ожидаются ливни с градом, грозой и порывистым ветром

Синоптики предвещают ухудшение погоды в течение двух дней.

В ближайшие два дня под Петербургом погода немного испортится. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ

Так во вторник, 11 сентября, на западе 47 региона местами пройдут ливни и грозы, ночью и утром на дорогах будет небольшой туман. В среду, 12 сентября, в некоторых районах Ленинградской области ожидаются ливни, гроза, днем даже возможен град, порывы ветра местами могут достигть 15-20 метров в секунду.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в сентябре. Первый месяц осени будет теплее обычного, примерно, на 1-3 градуса выше нормы.

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