На Ленинском разбойники похитили у женщины сначала автомобиль, затем - деньги

Неприятная поездка произошла в октябре прошлого года.

В Красносельском районе Петербурга неизвестный мигранты напали на петербурженку. Инцидент произошел еще 6 октября, но пострадавшая молчала о произошедшем до 10 января. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Заявление подала 33-летняя местная жительница. Она рассказала, что двое незнакомых ей мужчин угрожали около одного из домов по Ленинскому проспекту. Грабители имели при себе нож. Злоумышленники пообещали расправиться с жертвой, если та не отдаст им ключи от "Хендая". Вместе с женщиной они доехали до проспекта Героев. Там пострадавшая лишилась сумки с 50 тысячами рублей. После этого разбойники высадили петербурженку из авто и скрылись с места инцидента.

В настоящее время по данному факту ведется расследование.

Фото: Piter.tv