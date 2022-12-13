На Ленинском проспекте водитель снес остановку

Сегодня утром, 25 февраля, на Ленинском проспекте около дома № 76 произошло ДТП. Автомобиль Mercedes снес остановку. Об этом сообщили горожане в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".
Иномарка протаранила павильон ожидания транспорта и сбила столб с расписанием автобусов. Водитель машины получил травмы. Его доставили в больницу.
На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной информации, автомобилисту стало плохо за рулем. Добавим, что во время аварии никто, кроме водителя, не пострадал.
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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте
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