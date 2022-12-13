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На Ленинском проспекте водитель снес остановку
Сегодня, 11:51
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На Ленинском проспекте водитель снес остановку

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Иномарка протаранила павильон ожидания транспорта и сбила столб с расписанием автобусов.

Сегодня утром, 25 февраля, на Ленинском проспекте около дома № 76 произошло ДТП. Автомобиль Mercedes снес остановку. Об этом сообщили горожане в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте".

Иномарка протаранила павильон ожидания транспорта и сбила столб с расписанием автобусов. Водитель машины получил травмы. Его доставили в больницу.

На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. По предварительной информации, автомобилисту стало плохо за рулем. Добавим, что во время аварии никто, кроме водителя, не пострадал.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" во "ВКонтакте

Теги: mercedes снес остановку, ленинский проспект, машина снесла остановку, пдд, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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