Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Ленинском проспекте водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе
Сегодня, 17:00
0
Rybka123
154

На Ленинском проспекте водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе

0
 
 

Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 22 августа, в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников примерно в 13:30. Водитель на Ситроен сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе. В результате пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

За последний месяц это далеко не первый случай, когда несовершеннолетний попадает под колеса автомобиля.  

Фото: pixabay.com

Теги: дтп , ленинский проспект , школьница сбита на зебре
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5