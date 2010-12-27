На Ленинском проспекте водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе

Ребенок доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В среду, 22 августа, в Красносельском районе Санкт-Петербурга иномарка сбила несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ДТП произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников примерно в 13:30. Водитель на Ситроен сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе. В результате пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия проводится проверка.

За последний месяц это далеко не первый случай, когда несовершеннолетний попадает под колеса автомобиля.

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