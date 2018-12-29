На Ленинском столкнулись легковушка и маршрутка

На месте ДТП работали экстренные службы и полиция.

Вечером 22 января на Ленинском проспекте столкнулась маршрутка и иномарка "Хендай". О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях. По сведениям местных жителей, после удара у общественного транспорта зафиксированы серьезные повреждения. Корпус с передней части помят. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, появились ли в результате ДТП пострадавшие.

Отметим, что недавно на этом же месте происходила подобная ситуация. Около месяца назад две машины врезались друг в друга. После этого одна из них влетела в киоск. Павильон только недавно восстановили.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб