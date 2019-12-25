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На Ленинском проспекте столкнулись маршрутка, "Приора" и "Газель"
Сегодня, 15:36
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smirenny

На Ленинском проспекте столкнулись маршрутка, "Приора" и "Газель"

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Пострадали два пассажира маршрутки.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 октября около 8 часов утра на Ленинском проспекте, 147, произошла авария с пострадавшими. 

Сообщается, что водитель маршрутки неправильно выбрал скорость и дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с "Газелью" и "Приорой". В результате столкновения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы два пассажира маршрутки. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что водитель трамвая ударила ножом своего коллегу на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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