На Ленинском проспекте столкнулись маршрутка, "Приора" и "Газель"

Пострадали два пассажира маршрутки.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 28 октября около 8 часов утра на Ленинском проспекте, 147, произошла авария с пострадавшими.

Сообщается, что водитель маршрутки неправильно выбрал скорость и дистанцию до впереди идущей машины и столкнулся с "Газелью" и "Приорой". В результате столкновения в состоянии средней степени тяжести госпитализированы два пассажира маршрутки. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что водитель трамвая ударила ножом своего коллегу на проспекте Космонавтов.

Фото: Piter.TV