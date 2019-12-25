На Ленинском проспекте во время пожара погиб человек

В Красносельском районе сегодня утром, 30 декабря, произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 95, корпус 2, сгорела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:08. Огонь распространился по площади два "квадрата".
Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 26 минут пожар ликвидировали.
На месте пожара обнаружен погибший. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: на улице Чекистов утром горела однокомнатная квартира.
Фото: Piter.tv
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