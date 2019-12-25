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На Ленинском проспекте во время пожара погиб человек
Сегодня, 10:51
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На Ленинском проспекте во время пожара погиб человек

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В квартире полыхала кухня.

В Красносельском районе сегодня утром, 30 декабря, произошел пожар. На Ленинском проспекте в доме № 95, корпус 2, сгорела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 10:08. Огонь распространился по площади два "квадрата".                   

Пламя тушили 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 26 минут пожар ликвидировали.

На месте пожара обнаружен погибший. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Чекистов утром горела однокомнатная квартира.

Фото: Piter.tv

 

 

Теги: горел дом, ленинский проспект, полыхала кухня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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