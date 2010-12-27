На Ленинском проспекте педофил изнасиловал 14-летнюю девочку

Мать школьницы приехала в полицию уже через 4 часа.

В минувшее воскресенье в Московском районе неизвестный изнасиловал 14-летнюю школьницу. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В воскресенье, 21 октября, 37-летний петербуржец привел в дом 147/5 по Ленинскому проспекту 14-летнюю девочку. Хозяин жилища надругался над ней и потом отпустил домой.

Мать школьницы приехала в полицию уже через 4 часа. Оперативники приехали по указанному адресу и задержали педофила. Сейчас возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК: "насильственные действия сексуального характера".

Ранее сообщалось, что у папаши-педофила из Московского района обнаружили хоум-видео.

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