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На Ленинском проспекте 20 пожарных тушили кровлю заброшенного здания

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Обошлось без пострадавших.

В четверг, 17 марта, в Московском районе Петербурга потушили кровлю здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу. 

На Ленинском проспекте крыша дома №148 загорелась. По данным МЧС, в двухэтажном, неэксплуатируемом здании, размером 35х25 метров, горела кровля на площади 30 квадратных метров. 

Информации о пострадавших не поступало. 

С огнем боролись 20 спасателей и 4 пожарные машины, пламя потушили в 18:43. 

Ранее в горящем доходном доме А. Н. Матушевского нашли труп на Пионерской.

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Теги: кровля, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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