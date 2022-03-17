На Ленинском проспекте 20 пожарных тушили кровлю заброшенного здания

В четверг, 17 марта, в Московском районе Петербурга потушили кровлю здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по городу.
На Ленинском проспекте крыша дома №148 загорелась. По данным МЧС, в двухэтажном, неэксплуатируемом здании, размером 35х25 метров, горела кровля на площади 30 квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.
С огнем боролись 20 спасателей и 4 пожарные машины, пламя потушили в 18:43.
Ранее в горящем доходном доме А. Н. Матушевского нашли труп на Пионерской.
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