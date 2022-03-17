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В горящем доходном доме А. Н. Матушевского нашли труп на Пионерской

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На борьбу с огнем отправились 30 спасателей и 6 пожарных машин.

В четверг, 17 марта, в Петроградском районе Петербурга начался пожар. В заброшенном доходном доме А. Н. Матушевского полыхает крыша. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:10. На Пионерской, 61, загорелась кровля в четырехэтажном, неэксплуатируемом здании, размером 10х30 метров. Площадь пожара уточняется. 

По информации "78.ru", на чердаке дома нашли труп.

На борьбу с огнем отправились 30 спасателей и 6 пожарных машин.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Магомед Магомедов / 

Теги: доходный дом матушевского, кровля, огонь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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