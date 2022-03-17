В горящем доходном доме А. Н. Матушевского нашли труп на Пионерской

На борьбу с огнем отправились 30 спасателей и 6 пожарных машин.

В четверг, 17 марта, в Петроградском районе Петербурга начался пожар. В заброшенном доходном доме А. Н. Матушевского полыхает крыша. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей в 19:10. На Пионерской, 61, загорелась кровля в четырехэтажном, неэксплуатируемом здании, размером 10х30 метров. Площадь пожара уточняется.

По информации "78.ru", на чердаке дома нашли труп.

На борьбу с огнем отправились 30 спасателей и 6 пожарных машин.

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