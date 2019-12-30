Ленинградская АЭС полностью готова к загрузке ядерного топлива

Специалисты вскрыли всё основное технологическое оборудование.

В среду, 15 июля, стало известно о том, что на Ленинградской АЭС завершили ревизию оборудования нового энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба ЛАЭС.

Эксперты вскрыли всё технологическое оборудование и осмотрели его состояние. По итогу проверки специалисты заявили, что блок готов к загрузке ядерного топлива.

Отмечается, что на Ленинградской АЭС начинается этап физического пуска. Планируется, что в активную зону реактора загрузят 163 тепловыделяющие сборки с топливом.

Ранее мы сообщали о том, что в среду "Теплосеть" проведет испытания в трех районах Петербурга.

Фото:пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"