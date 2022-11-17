На Лейтенанта Шмидта горел особняк Утемана

Сведения о пострадавших не поступали.

В четверг, 14 июля, в особняке Утемана на набережной Лейтенанта Шмидта, 31 произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

О горении диспетчерам стало известно в 18:58. Задымилось трехэтажное здание с цоколем и чердаком. Площадь горения составила 100 "квадратов".

В 19:09 пожару был присвоен номер 1-БИС, однако к 19:53 его опустили до первого.

В 19:58 открытое горение локализовано. К ликвидации огня привлекались шесть единиц техники и 32 человека личного состава МЧС. Сведения о пострадавших не поступали.

Прокуратура Василеостровского района устанавливает обстоятельства пожара. По факту возгорания проводится проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.

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