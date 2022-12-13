На Лапинском проспекте 10 пожарных тушили гараж

Тушить строение отправились 10 спасателей и две спецмашины.

Вечером в субботу, 22 апреля, в Красногвардейском районе произошел пожар. На Лапинском проспекте, 5, загорелся гараж. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Диспетчеру позвонили в 19:44. Выяснилось, что пламя охватило весь железобетонный домик.

Тушить строение отправились 10 спасателей и две спецмашины. Они ликвидировали пламя за 19 минут.

По предварительной информации, никто не пострадал.

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Фото: Pxhere