Очевидцы: на "Ладожской" лежит окровавленный мужчина

На станции метро "Ладожская" в 18.40 очевидцы обнаружили мужчину, который лежал на платформе, а вокруг него кровь.
"Лежит у поезда в сторону Спасской", - пишет автор фотографии.
На помощь пришли сотрудники метрополитена и полиции.
У мужчины был эпилептический припадок, сообщает "Росбалт" ссылаясь на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Пассажиру вызвали врачей. Сейчас его госпитализируют.
Также известно, что на Новочеркасской нашли ещё одного мужчину.
"У входа стоит скорая, рядом полиция. На Новочеркасской лежит второй мужчина, его держат двое и рядом нож", - пишет очевидец.
Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
муровейник живёт.....кто-то лапку сломал..не в счёт...