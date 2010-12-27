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Очевидцы: на "Ладожской" лежит окровавленный мужчина
Вчера, 19:38
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ProkVad
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Очевидцы: на "Ладожской" лежит окровавленный мужчина

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На станции "Ладожская" очевидцы обнаружили мужчину в крови.

На станции метро "Ладожская" в 18.40 очевидцы обнаружили мужчину, который лежал на платформе, а вокруг него кровь.

"Лежит у поезда в сторону Спасской", - пишет автор фотографии.

На помощь пришли сотрудники метрополитена и полиции.

У мужчины был эпилептический припадок, сообщает "Росбалт" ссылаясь на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Пассажиру вызвали врачей. Сейчас его госпитализируют.

Также известно, что на Новочеркасской нашли ещё одного мужчину.

"У входа стоит скорая, рядом полиция. На Новочеркасской лежит второй мужчина, его держат двое и рядом нож", - пишет очевидец.

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: кровь , ладожская , метро , подземка , полиция , спб , тело
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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