На Кузнецова вор-хлеболюб угнал фуру с 2,5 тоннами мучных изделий

В Красносельском районе у водителя угнали грузовик с тоннами хлеба.

В Красносельском районе таинственно исчез грузовик с 2,5 тысячами буханок хлеба. На загруженную мучными изделиями фуру покусился неизвестный угонщик. О пропаже транспортного средства сообщил водитель. Он оставил машину вблизи дома под номером 34 на улице Кузнецова. Когда шофер вернулся - он увидел только пустую улицу. Дорогостоящий большегруз “покинул” импровизированную стоянку вместе с продукцией.

Известно, что фура “Вольво” и товар принадлежал компании “Сорож-Логистик”. Организация доставляет хлебобулочные изделия в сетевые продуктовые магазины.

На следующий день после преступления, пострадавший драйвер обратился за помощью в правоохранительные органы.

