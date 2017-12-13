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На Кузнецова вор-хлеболюб угнал фуру с 2,5 тоннами мучных изделий
Сегодня, 10:22
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lesjasap
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На Кузнецова вор-хлеболюб угнал фуру с 2,5 тоннами мучных изделий

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В Красносельском районе у водителя угнали грузовик с тоннами хлеба.

В Красносельском районе таинственно исчез грузовик с 2,5 тысячами буханок хлеба. На загруженную мучными изделиями фуру покусился неизвестный угонщик. О пропаже транспортного средства сообщил водитель. Он оставил машину вблизи дома  под номером 34 на улице Кузнецова. Когда шофер вернулся - он увидел только пустую улицу. Дорогостоящий большегруз “покинул” импровизированную стоянку вместе с продукцией.

Известно, что фура “Вольво” и товар принадлежал компании “Сорож-Логистик”. Организация доставляет хлебобулочные изделия в сетевые продуктовые магазины. 

На следующий день после преступления, пострадавший драйвер обратился за помощью в правоохранительные органы. 
 

Теги: красносельский район , угон , угон грузовика , улица кузнецова , хлеб
Категории: Новости СПб Происшествия

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