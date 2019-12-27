На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Власти региона готовятся к буйству стихии.

На Курильских островах объявили об угрозе цунами. Об этом "РИА Новостям" рассказала начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова. На данный момент власти Северо-Курильского района объявили тревогу. Подход волны "от слабой до умеренной" к Курилам ожидался к 15 часам утра (по местному времени) или в 7 часам утра по московскому времени 25 марта. Глава Сахалина Валерий Лимаренко объяснил, что высота волны должна составить не менее 15 сантиметров.

Накануне в 500 км от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение с магнитудой в 7,3 балла. В четырех районах региона местные жители ощутили подземные толчки силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 228 километрах восточнее острова Онекотан. Власти начали эвакуацию россиян с острова Парамушир. К данному моменту на Камчатке нет жертв и разрушений после землетрясения.

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил.

Видео: YouTube/Alexander Sannikov