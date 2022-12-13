На Купчинской улице 70-летний водитель стрелял в пешехода

Подозреваемым оказался начальник службы безопасности дорожного движения одной из фирм.

Накануне днем, 18 марта, в Купчино автомобилист стрелял в 46-летнего мужчину. Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел во дворе Купчинской улицы у дома № 30. Злоумышленник находился в синей машине с желтым сигналом на крыше. Выстрелив в оппонента, мужчина оперативно скрылся.

Пострадавший обратился в полицию. Стражи порядка по "горячим следам" задержали подозреваемого. Им оказался 70-летний мужчина, который работает начальником службы безопасности дорожного движения одной из фирм.

На пожилого хулигана завели уголовное дело. Сейчас пенсионер находится в изоляторе.

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Фото: Piter.tv