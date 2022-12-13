Лжеминеры в очередной раз "атаковали" Эрмитаж

Стражи порядка завели уголовное дело.

В субботу утром, 18 марта, злоумышленники "заминировали" Эрмитаж. Анонимы отправили письмо с угрозами на почту музея.

По информации Piter.tv, правоохранители проверили здание. Взрывчатых веществ и взрывных устройств они не нашли. Эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.

Стражи порядка завели уголовное дело. На данный момент устанавливается личность "шутника".

Отметим, что лжеминеры несколько раз в месяц "атакуют" главный музей Петербурга. Так, последний раз Эрмитаж "заминировали" 11 марта.

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Фото: Piter.tv