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На Культурном форуме покажут проект нового музея казачества
Сегодня, 10:41
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Asyaromanenkova
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На Культурном форуме покажут проект нового музея казачества

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В рамках петербургского культурного форума пообещали показать проект нового Центрального музея российского казачества.

На VI Санкт-Петербургском культурном форуме представят проект нового Центрального музея российского казачества. Его презентует Государственный исторический музей, как рассказали организаторы культурного события.

Презентация пройдет в половине седьмого в Белом зале Главного штаба Эрмитажа. Уже известно, что новый музей станет частью Государственного исторического музея. Построить его планируют к 2020 году.

на макет музея казначейства придут посмотреть полномочный представитель президента Александр Беглов, первый заместитель главы Минкульта Владимир Аристархов и многие другие.

Теги: культурный форум , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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