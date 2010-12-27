На Культурном форуме покажут проект нового музея казачества

В рамках петербургского культурного форума пообещали показать проект нового Центрального музея российского казачества.

На VI Санкт-Петербургском культурном форуме представят проект нового Центрального музея российского казачества. Его презентует Государственный исторический музей, как рассказали организаторы культурного события.

Презентация пройдет в половине седьмого в Белом зале Главного штаба Эрмитажа. Уже известно, что новый музей станет частью Государственного исторического музея. Построить его планируют к 2020 году.

на макет музея казначейства придут посмотреть полномочный представитель президента Александр Беглов, первый заместитель главы Минкульта Владимир Аристархов и многие другие.