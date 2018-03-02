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На Куйбышева ночью спасатели потушили крупный пожар в офисно-жилом здании

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В Петроградском районе серьезный пожар офисно-жилого дома обошелся без жертв.

Ночью в Петроградском районе Петербурга произошел крупный пожар. Горела крыша многоэтажного здания на улице Куйбышева,21. В шестиэтажном доме располагаются офисные и жилые помещения. Пламя охватило 300 квадратных метров площади. 

Спасатели присвоили огню третий ранг по сложности. Специалисты занимались тушением здания в течение шести часов. В локализации пламени участвовали 49 человек личного состава МЧС и 12 машин спецтехники. На место были вызваны медики скорой помощи.

Информации о пострадавших нет. Установлено, что причиной возгорания стала кровля. По сведениям от правоохранительных органов, может быть возбуждено уголовное дело по статье за поджог. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото и видео: Piter.tv
 

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Теги: озгораие , петроградка , петроградская сторона , пожар , улица куйбышева
Категории: Новости СПб Картина дня

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