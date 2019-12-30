В новогоднюю ночь полицейские остановили авто на Кубинской. Там был сюрприз

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В ночь на первое января петербургские полицейские продолжали нести свою службу, в том числе и в Московском районе. Около полуночи они обратили внимание на "Ниссан Кашкай" и остановили подозрительный автомобиль у АЗС на Кубинской улице.

Осмотрев транспортное средство, которое оказалось машиной каршеринга, сотрудники МВД узнали, что ее вел ранее судимый 50-летний мужчина. В салоне иномарки был найден раритетный пистолет с магазином и семью патронами. Позже выяснилось, что оружие и один из патронов пригодны для стрельбы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по 222-й статье УК РФ (незаконное ношение оружия или его частей), полуночный водитель задержан.

Ранее мы сообщали о том, что на Яхтенной улице машина каршеринга стала причиной тройного ДТП.

Фото: pxhere.com