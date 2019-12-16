На Кубани возле трассы нашли 6-летнего мальчика

Появились новые подробности инцидента.

На Кубани недалеко от Ейска женщина возле трассе нашла 6-летнего мальчика.

Женщина ехала на своей машине и увидела возле дороги между Ейском и станицей Копанской плачущего маленького мальчика. Женщина стала расспрашивать ребенка, но малыш был сильно напуган и не мог внятно рассказать, что с ним случилось, и почему здесь оказался. Единственно, что удалось разобрать из слов малыша, что был он с папой.

В СМИ и соцсетях появилось множество вариаций на эту тему. Но как выяснилось, ребенка никто не бросал. Как передает издание Кубань24 со ссылкой на источники в МВД, ребенок потерялся. Мальчик ехал со своим отцом в машине и на ходу выбросил свою шапку в окно. Отец остановил машину и пошел искать шапку, велев сыну оставаться в машине.

Ребенок, оставшись один, испугался и пошел на поиски родителя, а вскоре заблудился. В это время его заметила женщина, автор видео, и отвезла уставшего и напуганного малыша в полицию. Отец вернувшись к машине не нашел там сына и позвонил в полицию.

Проверка по данному факту не проводится. Семья, где проживает ребенок-потеряшка, благополучная.

Видео: HUE