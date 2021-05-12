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На Кубани возбудили дело после обнаружения убитой семьи из трех человек

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Подозреваемый состоял на учете у психиатра.

На Кубани возбудили дело после обнаружения убитой семьи из трех человек. Об этом на официальном сайте сообщили представители Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. В преступлении подозревается 26-летний местный житель. Мужчина мог расправиться с родителями и братом в Кореновском районе в ночь на 12 мая.

Подозреваемый топором и ножом причинил множественные ранения родственникам, убив их. После этого, желая скрыть следы совершенного преступления, он поджег дом. 

пресс-служба СК РФ по региону

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ. Речь идет об убийстве двух и более лиц. Следствие обнаружило тела 80-летнего хозяина дома и его 71-летней жены на пепелище. Там же находились останки из 41-летнего сына. На всех жертвах зафиксированы следы насильственной смерти. Известно, что подозреваемый находился на учете у психиатра. Он успел нанести себе ранения. Сейчас мужчина госпитализирован.

Тела погибших при стрельбе в казанской школе начали выдавать родным.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России

Теги: краснодарский край, кубань, следственный комитет, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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