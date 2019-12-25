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На Кубани 5-летнюю девочку на надувном лебеде унесло в море на 3 километра
Сегодня, 10:55
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MShaffter

На Кубани 5-летнюю девочку на надувном лебеде унесло в море на 3 километра

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Спасатели спасли ребенка, а заодно и отца, который пытался спасти дочь.

Накануне, 29 июля, в Краснодарском крае ребенка унесло в море на надувном матрасе.

МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщает, что в районе 16 часов 30 минут на диспетчерский пульт поступил сигнал от очевидцев, что в Азовское море на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе уносит маленького ребенка на надувном матрасе, а ее отец пытается вплавь догнать дочь.

Незамедлительно на место выдвинулись сотрудники ГИМС, Кубань-СПАС и муниципальные спасатели. Всего 10 человек и 5 единиц техники, включая плавсредства. Пятилетнюю девочку спасатели нашли в 3 километрах от берега и спасли около 17 часов, малышка уснула на матрасе. Попутно был и спасен отец девочки. Медицинская помощь им обоим не потребовалось.

Уточняется, что в этом месте купание запрещено. Места здесь опасные из-за сильных течений. Матрас с девочкой унесло в в море засчитанные секунды, пока отец замешкался на берегу. 

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Фото: МЧС РФ по Краснодарскому краю

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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