На Кубани 5-летнюю девочку на надувном лебеде унесло в море на 3 километра

Спасатели спасли ребенка, а заодно и отца, который пытался спасти дочь.

Накануне, 29 июля, в Краснодарском крае ребенка унесло в море на надувном матрасе.

МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщает, что в районе 16 часов 30 минут на диспетчерский пульт поступил сигнал от очевидцев, что в Азовское море на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе уносит маленького ребенка на надувном матрасе, а ее отец пытается вплавь догнать дочь.

Незамедлительно на место выдвинулись сотрудники ГИМС, Кубань-СПАС и муниципальные спасатели. Всего 10 человек и 5 единиц техники, включая плавсредства. Пятилетнюю девочку спасатели нашли в 3 километрах от берега и спасли около 17 часов, малышка уснула на матрасе. Попутно был и спасен отец девочки. Медицинская помощь им обоим не потребовалось.

Уточняется, что в этом месте купание запрещено. Места здесь опасные из-за сильных течений. Матрас с девочкой унесло в в море засчитанные секунды, пока отец замешкался на берегу.

Ранее:В Перми иномарка сбила 4 детей

Фото: МЧС РФ по Краснодарскому краю