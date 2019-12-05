В Перми иномарка сбила 4 детей

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

В Перми по факту наезда на 4 детей возбуждено уголовное дело.

РИА Новости сообщает, что 29 июля в 22 часа 05 минут (20:05 мск) на улице Ракитной в Орджоникидзевском районе города Перми "Форд" под управлением 26-летнего водителя наехал на дороге на пешеходов. В результате ДТП пострадали 4 ребенка, трое из них были на велосипедах и один ребенок в коляске. С детьми была 43-летняя мать детей. Дети с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу.

По факту ДТП на водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Уже известно, что дети с матерью переходили дорогу в неположенном месте. Женщина привлечена к административной ответственности "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

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Фото: Piter.TV