На Крестовском острове заметили клумбы, похожие на коронавирус

Горожане прозвали клумбы "ковидными".

В понедельник, 29 июня, петербуржцы заметили в Приморском парке Победы странного вида клумбы: они похожи на коронавирус. "Невские Новости" сообщили, что садовники планировали придать клубам форму футбольного мяча, но что-то пошло не так.

Клумбы должны были стать футбольными мячами, так как через парк проходит дорога к "Газпром-арене", где выступает "Зенит". Петербуржцы прозвали клумбы "ковидными".

Вообще-то, там стадион недалеко. Тот самый, "Зенит-арена". Так что, скорее в его, эти шары изначально – просто тематическая композиция (прим.ред. – пунктуация и орфография сохранены). отметила Елена Петровская под фотографиями в соцсети.

Напомним, что коронавирус выглядит вот так:

Не удивительно, что у горожан возникла именно такая ассоциация, в последнее время тема COVID-19 у всех на слуху.

Ранее мы писали, что больше тысячи жителей Петербурга умерли от коронавируса.

Фото: cdc.gov; Елена Петровская / Вконтакте