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На Крестовском острове водителей ждут ограничения движения
Сегодня, 18:15
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Shdaria
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На Крестовском острове водителей ждут ограничения движения

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В Петербурге снова вводятся ограничения движения на несколько дней.

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове в Петербурге идут работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 10 по 24 ноября введут ограничение движения по Петроградской улице от Константиновского проспекта к Эсперовой улице.

- с 10 по 20 ноября движение будет ограничено на перекрестке проспекта Динамо и Петроградской улицы. 

- с 12 по 18 число перекроют перекресток Вязовой улицы и Петроградской улицы. 
 
- с 14 по 24 ноября закрыт проезд будет по перекрестку Морского проспекта и Петроградской улицы.
Теги: дороги спб , крестовский , новости петербург , новости спб , ограничение движения , петербург , пробки спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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