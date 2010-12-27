На Крестовском острове водителей ждут ограничения движения

В Петербурге снова вводятся ограничения движения на несколько дней.

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове в Петербурге идут работы по ремонту дорожного покрытия. Об этом сообщают в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 10 по 24 ноября введут ограничение движения по Петроградской улице от Константиновского проспекта к Эсперовой улице.

- с 10 по 20 ноября движение будет ограничено на перекрестке проспекта Динамо и Петроградской улицы.

- с 12 по 18 число перекроют перекресток Вязовой улицы и Петроградской улицы.

- с 14 по 24 ноября закрыт проезд будет по перекрестку Морского проспекта и Петроградской улицы.