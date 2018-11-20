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На Крестовском построят новую спортивную арену за 518 млн
Сегодня, 7:07
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lesjasap

На Крестовском построят новую спортивную арену за 518 млн

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"Газпром" хочет создать еще один спортивный объект на Крестовском.

К июлю 2020 года на территории Крестовского острова построят новый спортивный комплекс. Руководить созданием новой арены планирует компания "Газпром инвестгазификация". Информация появилась на официальном сайте государственных закупок.

По сведениям с портала, стоимость контракта с подрядчиком составит 518,4 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает "Межрегионгаз Технологии". Известно, что стадион собираются расположить там же, где находится постройка "Динамо".

Фото: Piter.tv

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Теги: газпром, динамо, крестовский остров, спортивная арена, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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