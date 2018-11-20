На Крестовском построят новую спортивную арену за 518 млн

"Газпром" хочет создать еще один спортивный объект на Крестовском.

К июлю 2020 года на территории Крестовского острова построят новый спортивный комплекс. Руководить созданием новой арены планирует компания "Газпром инвестгазификация". Информация появилась на официальном сайте государственных закупок.

По сведениям с портала, стоимость контракта с подрядчиком составит 518,4 миллионов рублей. Генеральным подрядчиком выступает "Межрегионгаз Технологии". Известно, что стадион собираются расположить там же, где находится постройка "Динамо".

Фото: Piter.tv