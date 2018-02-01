На Крестовском острове к ЧМ по футболу построят временный мост

Ради проведения ЧМ по футболу власти города построят на Крестовском острове временный мост для болельщиков.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, на территории Крестовского острова возведут временный мост. Напомним, что ранее действующую переправу закрыли на реконструкцию.

Новый переход будет функционировать до 29 апреля 2018 года. Отмечается, что мост откроют за полтора месяца до проведения Чемпионата мира по футболу. Сотрудники администрации города рассказали, что временная переправа - необходимость, так как в Петербург приедет огромное количество болельщиков со всего мира, которым нужно будет пройти от станции метро к стадиону и обратно.

Длина конструкции составит около километра. Он будет расположен в пешей доступности от “Новокрестовской” и проходить до Теннисной аллеи. Мост поможет уменьшить давку в метро.