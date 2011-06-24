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На Красносельском шоссе малыш опрокинул на себя ковш с кипятком
Сегодня, 14:11
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На Красносельском шоссе малыш опрокинул на себя ковш с кипятком

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Маленький пациент получил ожог груди, спины, рук и правого бедра 2-3 степени.

В Петербурге сегодня, 17 октября, 8-месячный малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Инцидент произошел в квартире на Красносельском шоссе.

По информации Piter.tv, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Маленький пациент получил ожог груди, спины, рук и правого бедра 2-3 степени. Сейчас он лежит в реанимации. 

Известно, что младенец облился копящей водой, когда его родители вышли из кухонного помещения. Сейчас за это дело взялась полиция. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Педиатрическом университете врачи спасают мальчика, который запутался в гамаке и потерял сознание.

Фото: Piter.tv

Теги: красносельское шоссе, малыш, облился кипятком, ожоги тела, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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