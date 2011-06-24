На Красносельском шоссе малыш опрокинул на себя ковш с кипятком

Маленький пациент получил ожог груди, спины, рук и правого бедра 2-3 степени.

В Петербурге сегодня, 17 октября, 8-месячный малыш опрокинул на себя кастрюлю с кипятком. Инцидент произошел в квартире на Красносельском шоссе.

По информации Piter.tv, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Маленький пациент получил ожог груди, спины, рук и правого бедра 2-3 степени. Сейчас он лежит в реанимации.

Известно, что младенец облился копящей водой, когда его родители вышли из кухонного помещения. Сейчас за это дело взялась полиция. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Педиатрическом университете врачи спасают мальчика, который запутался в гамаке и потерял сознание.

Фото: Piter.tv