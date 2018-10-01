Во дворе на Краснопутиловской водитель "Газели" насмерть сбил пенсионерку и скрылся

82-летняя пенсионерка скончалась в больнице.

В Кировском районе мужчина сбил пожилую женщину насмерть и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП произошло 28 февраля около 14:45 на внутридворовой территории дома 20 по Краснопутиловской улице. Он совершил наезд на 82-летнюю женщину на пешеходном переходе. Женщину привезли в Городскую больницу №26, у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушибы и переломы ребер. Меньше, чем через два часа после аварии, женщина скончалась в больнице.

Позже сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать, что пенсионерку сбила белая "Газель". Машина принадлежит 52-летнему жителю Москвы.

Фото: Piter.TV