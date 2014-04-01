На Краснопутиловской столкнулись "Приора" и "БМВ"

Пострадал ли кто-то при столкновении, неизвестно.

Ближе к вечеру в среду, 31 марта, на Краснопутиловской улице у дома №121 столкнулись "Приора" и "БМВ" сообщили очевидцы в соцсетях. Позже в распоряжение редакции Piter.TV попали кадры с камер видеонаблюдения.

Водитель иномарки начал выезжать, чтобы повернуть налево, чуть правее от него так же совершал маневр курьер "Самоката". Водитель встречной "Приоры" не успел затормозить и уйти от столкновения. В результате аварии у "БМВ" оторвало бампер, а велосипедист упал. О состоянии участников аварии информации нет. Судя по фото, которыми поделились горожане, курьер не пострадал.

Ранее мы писали, что неизвестный украл велосипед на улице Хлопина.

Видео: Piter.TV

Фото: vk.com/spb_today