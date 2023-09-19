На "Косой горе" в Кудрово высадили 8 хвойных деревьев

Сквер "Косая гора" полюбился многим местным жителям: здесь можно отдохнуть в тени деревьев, покачаться на качелях, сыграть в пинг-понг или баскетбол. В планах муниципалитета – расширить парк.

В городе Кудрово в сквере "Косая гора" высадили сосны, пихты, лиственницы и ель – сразу 8 крупномеров возрастом от 7 до 10 лет. Копали ямы, рыхлили и удобряли почву под чутким руководством специалистов садово-паркового хозяйства. После посадки деревья полили водой и подвязали.

Очень важно сажать взрослые деревья, так как у них есть сформировавшийся ком, достаточно мощная корневая система, которая может обеспечивать питанием ствол, ветви. И за ними не требуется такой тщательный уход как за слишком маленькими деревьями. Такое дерево может само себя обеспечивать. Будем наблюдать за состоянием, при необходимости будет подкармливать. Виталий Чех, директор МКУ "Парковое хозяйство"

В акции приняли участие сотрудники администрации Заневского городского поселения, члены молодежного совета и местные жители.

Кстати и ель, особенное весной, в период цветения распускает почки и тоже очень приятно пахнет. У нас несколько будет елей здесь. Это место, где высажены хвойники. Это будет красивое место, где можно будет прогуляться и отдохнуть. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Ленинградской области

"Косая гора" – новая рекреационная зона, построенная в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" в 2023-2024 гг. С 2023 года в общественном пространстве высажено 254 кустарника и 26 деревьев.

Эта работа еще будет продолжаться: здесь есть еще пустыри, и эта территория совсем недавно стала муниципальной путем работы наших юристов. В этой зоне также будет образовываться новый парк. Вячеслав Кондратьев, глава Заневского городского поселения Ленинградской области

Сквер "Косая гора" уже стал одним из любимых мест отдыха для жителей Кудрово.

Этот сквер формировался на моих глазах, здесь была свалка, мусор – я душой болела. Я еще являюсь активистом, поэтому ходила в администрацию, нас услышали и начали облагораживать эту территорию. Теперь здесь настолько чистый воздух, такая тишина – я обожаю это место просто от всей души! Ирина Моисеенко, жительница Кудрово

Здесь гармонично сочетаются зоны для тихих прогулок и активного образа жизни. В одной локации – качели с навесами и скамейки, в другой – баскетбольная площадка, спортивные тренажеры, стол для игры в пинг-понг.

Здесь есть спортивная площадка, где есть баскетбольные кольца, где можно позаниматься, в волейбол сыграть. Также здесь довольно тихо, а в вечернее время суток, так как много фонарей, здесь создается уют. Василий Маслов, член Молодежного совета при администрации Заневского городского поселения

Муниципалитет планирует расширить территорию сквера: организовать набережную, дорожки и установить дополнительное уличное оборудование.

Там протекает ручей, его нужно очистить, углубить, облагородить берега, а с той стороны сделать прогулочные дорожки, дополнительно посадить деревья, организовать спортивные площадки – это сейчас модно. Вот площадка баскетбольная, здесь до ночи играют, молодежь отдыхает, мамочки с детьми отдыхают, а там будет еще круче, потому что там территория больше – гектар или даже больше. Алексей Гердий, глава администрации Заневского городского поселения

Озеленение Кудрово продолжится. В 2025 году в городе высадят 564 дерева, 5 772 кустарника и 8 824 однолетника.