  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Кондратьевском после поножовщины с отцом петербуржец выпал с балкона
Сегодня, 14:26
101
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Кондратьевском после поножовщины с отцом петербуржец выпал с балкона

0 0

Сын нанес несколько ударов ножом отцу со словами: "Пора прощаться". 

В Калининском районе Петербурга после поножовщины с отцом 29-лентий мужчина выпал с балкона. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем ранее в одной из квартир на Кондратьевском проспекте. Молодой человек зашел в ванную комнату, где его отец принимал душ. Сын нанес несколько ударов ножом отцу со словами: "Пора прощаться". 

На крики прибежала мать петербуржца и начала оказывать первую помощь мужу. В это время молодой человек выпал с балкона четвертого этажа. В крайне тяжело состоянии отца доставили в Елизаветинскую больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. 

Ранее мы сообщали, что две школьницы выпали из окна на Маршала Блюхера. Погибшими оказались школьницы, одной из них 14 лет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: выпал с балкона, отец, поножовщина, сын
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии