На Кондратьевском после поножовщины с отцом петербуржец выпал с балкона

Сын нанес несколько ударов ножом отцу со словами: "Пора прощаться".

В Калининском районе Петербурга после поножовщины с отцом 29-лентий мужчина выпал с балкона. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем ранее в одной из квартир на Кондратьевском проспекте. Молодой человек зашел в ванную комнату, где его отец принимал душ. Сын нанес несколько ударов ножом отцу со словами: "Пора прощаться".

На крики прибежала мать петербуржца и начала оказывать первую помощь мужу. В это время молодой человек выпал с балкона четвертого этажа. В крайне тяжело состоянии отца доставили в Елизаветинскую больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что две школьницы выпали из окна на Маршала Блюхера. Погибшими оказались школьницы, одной из них 14 лет.

Фото: Piter.tv

